fbpx
الرياضة

6 دراجين في طواف الكامرون

منذ 3 دقائق
يشارك المنتخب الوطني لسباق الدراجات، في طواف الكامرون، في نسخته 18، الذي انطلق الأربعاء الماضي، ويتواصل إلى غاية الأحد المقبل. ويعرف الطواف مشاركة ستة متسابقين مغاربة، هم عادل العرباوي وأنس آيت العبيدية ومنير مخشون والحسين الصباحي وناصر الدين معتوقي وأشرف الدغمي، سيتنافسون مع 60 دراجا من دول كوت ديفوار ونيجيرياأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة