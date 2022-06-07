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الرياضة

 منتخب “المواي طاي” الثالث عالميا

منذ 3 دقائق
فاز المنتخب الوطني ل”المواي طاي” ب 13 ميدالية، خمس منها ذهبية، وفضيتان وست برونزيات، في بطولة العالم التي اختتمت الأسبوع الماضي، بأبوظبي الإماراتية، ليحل ثالثا. وتصدر منتخب التايلاند الترتيب، برصيد 15 ميدالية، منها ثماني ذهبيات، فيما جاء منتخب الإمارات ثانيا ب 12 ميدالية، منها خمس ذهبيات. وعادت الميداليات الذهبية ليوسفأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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