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أســــــرة

مقاومة الأنسولين… الخطر الصامت

منذ 4 دقائق
عوامل تزيد الإصابة منها السمنة والسكريات السريعة والدقيق الأبيض تعتبر مقاومة الأنسولين، مقدمة للعديد من الحالات المزمنة يمكن تجنبها من خلال ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. في هذا الورقة نقدم توضيحات أكثر عن هذا المرض وأسباب الإصابة به، وأيضا عوامل الخطر . كما نكشف سبل الوقاية منهأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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