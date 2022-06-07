الرياضة
الكرة الشاطئية تصل “بلاي أوف”
تأهلت ستة فرق لكرة القدم الشاطئية تابعة للبطولة الجهوية لعصبة الشاوية دكالة، إلى “البلاي أوف” السبت الماضي. وأسفرت آخر دورة من البطولة نفسها التي جرت بشاطئ الجديدة، عن تأهل فرق نجم ساحل سيدي بوزيد والرجاء الجديدي والدفاع الحسني الجديدي التابعة لفرع دكالة. وتأهلت فرق نهضة سطات وشباب سيدي رحال واملأكمل القراءة »
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