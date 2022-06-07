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الصباح الفني

طلال‭ ‬في‭ ‬ليالي‭ ‬الشعر‭ ‬والموسيقى

منذ دقيقتين
افتتحت‭ ‬أولى‭ ‬حفلات‭ ‬التظاهرة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬معرض‭ ‬الكتاب أحيت‭ ‬الفنانة‭ ‬رشيدة‭ ‬طلال‭ ‬أولى‭ ‬الحفلات،‭ ‬ضمن‭ ‬أمسيات‭ ‬ليالي‭ ‬الشعر‭ ‬العالمي‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دار‭ ‬الشعر‭ ‬بتطوان،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للنشر‭ ‬والكتاب‭ ‬بالرباط‭.‬ وقالت‭ ‬طلال‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬إنها‭ ‬سعيدة‭ ‬باختيارها‭ ‬لتقديم‭ ‬وصلة‭ ‬غنائية‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض،‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »


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