الصباح الفني
طلال في ليالي الشعر والموسيقى
افتتحت أولى حفلات التظاهرة المنظمة على هامش معرض الكتاب أحيت الفنانة رشيدة طلال أولى الحفلات، ضمن أمسيات ليالي الشعر العالمي المنظمة من قبل دار الشعر بتطوان، ضمن فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط. وقالت طلال ل”الصباح” إنها سعيدة باختيارها لتقديم وصلة غنائية في فعاليات المعرض، الذيأكمل القراءة »
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