الرياضة
رسالة رياضية: دروس على طاولة الرجاء
يميل عدد كبير من الرجاويين نحو عزيز البدراوي، وهناك من يخوضون حروبا لأجله، لاعتقادهم أن الرجل قادر على حل المشاكل المالية للنادي، بشكل نهائي. ويعتقد بعض الرجاويين أن لائحة المنخرطين الحالية تجعل دائرة الاختيارات ضيقة، إذ لا تضم أسماء قادرة على تحمل المسؤولية وحل المشاكل المالية، وربما تبحث فئة أخرىأكمل القراءة »
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