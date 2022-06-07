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وطنية

برلمانيو‭ ‬الاستقلال‭ ‬يناصرون‭ ‬بركة

منذ دقيقتين
رفض‭ ‬جل‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬الاستقلالي‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأسبوعي‭ ‬المنعقد،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬مؤقت،‭ ‬خلفا‭ ‬لنور‭ ‬الدين‭ ‬مضيان،‭ ‬المرشح‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية،‭ ‬التي‭ ‬قررت‭ ‬الداخلية‭ ‬إجراءها‭ ‬في‭ ‬يوليوز‭ ‬المقبل‭.‬ واجتمع‭ ‬ليلة‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭) ‬بالرباط،‭ ‬بشكل‭ ‬حضوري،‭ ‬وعبر‭ ‬التناظر،‭ ‬53‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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