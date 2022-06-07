وطنية
برلمانيو الاستقلال يناصرون بركة
رفض جل أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال الاجتماع الأسبوعي المنعقد، صباح أمس (الاثنين)، اختيار رئيس فريق مؤقت، خلفا لنور الدين مضيان، المرشح للعودة إلى مجلس النواب في الانتخابات الجزئية، التي قررت الداخلية إجراءها في يوليوز المقبل. واجتمع ليلة أول أمس (الأحد) بالرباط، بشكل حضوري، وعبر التناظر، 53 من أعضاءأكمل القراءة »
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