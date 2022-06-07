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أسواق

‭”‬هاتف‭ ‬جديد‭ ‬من‭ “‬ريالمي

منذ 3 دقائق
أطلقت‭ ‬شركة‭ “‬ريالمي‭” ‬هاتفها‭ ‬الذكي‭ ‬الجديد‭ “‬ريالمي‭ ‬9‭ ‬برو‭ ‬بلوس‭ ‬5‭ ‬جي‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬بمعالج‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬MediaTek Dimensity 920‭ ‬5G‭.‬ ويتوفر‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬صور‭ ‬جديدة‭ ‬تماما‭ (‬برو‭ ‬لايت‭) ‬تتوفر‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬أجيال‭ ‬متقدمة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬تلك‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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