أسواق
”هاتف جديد من “ريالمي
أطلقت شركة “ريالمي” هاتفها الذكي الجديد “ريالمي 9 برو بلوس 5 جي”، الذي يعتبر واحدا من بين الهواتف الذكية الأولى في العالم التي تم تجهيزها بمعالج من فئة MediaTek Dimensity 920 5G. ويتوفر الهاتف الجديد على تقنية صور جديدة تماما (برو لايت) تتوفر على عدة أجيال متقدمة مقارنة مع تلكأكمل القراءة »
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