الصباح الفني
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آلاف الدولارات في وسائد مجانية اكتشفت أمريكية من كاليفورنيا بعد حصولها على وسائد أريكة مجانية من موقع للإعلانات المبوبة، أن بداخلها مبلغا ماليا يبلغ 36 ألف دولار أمريكي. وكانت المرأة فقيرة وتدعى فيكي أومودو تفتش عن أثاث بمبلغ زهيد لمنزلها الجديد، فوجدت أريكة مجانية وأخذتها إلى المنزل وبمجرد وصولها إليهأكمل القراءة »
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