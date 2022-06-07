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وطنية

بنموسى‭: ‬خطة‭ ‬جديدة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الهدر

منذ 10 دقائق
قال‭ ‬إنه‭ ‬سيحارب‭ ‬الغش‭ ‬في‭ ‬الامتحانات‭ ‬وسيراجع‭ ‬دفاتر‭ ‬تحملات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص قال‭ ‬شكيب‭ ‬بنموسى،‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعليم‭ ‬الأولي‭ ‬والرياضة،‭ ‬إنه‭ ‬سيتصدى‭ ‬لشبكات‭ ‬الغش‭ ‬التي‭ ‬طورت‭ ‬أساليبها‭ ‬بتطور‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬ماراثونية‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬الأكاديميات،‭ ‬وباقي‭ ‬الشركاء،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الأمن‭.‬ وجاء‭ ‬توضيح‭ ‬بنموسى،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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