وطنية
بنموسى: خطة جديدة للحد من الهدر
قال إنه سيحارب الغش في الامتحانات وسيراجع دفاتر تحملات القطاع الخاص قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه سيتصدى لشبكات الغش التي طورت أساليبها بتطور التكنولوجيا، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات ماراثونية مع مسؤولي الأكاديميات، وباقي الشركاء، في إشارة إلى الأمن. وجاء توضيح بنموسى، ردا على أسئلةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا