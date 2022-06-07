أسواق
فاو”… تراجع أسعار السلع الغذائية”
أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، بأن الأسعار العالمية للسلع الغذائية تراجعت بشكل طفيف في ماي الماضي، للشهر الثاني على التوالي. وأوضح التقرير الشهري ل”فاو”، أن متوسط مؤشر المنظمة للأغذية سجل 157.4 نقطة في ماي 2022، بانخفاض بنسبة 0.6 بالمائة على أساس شهري، بيد أن هذا المؤشر الذي يتتبعأكمل القراءة »
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