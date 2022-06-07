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أسواق

فاو‭”… ‬تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭”‬

منذ دقيقتين
أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬فاو‭)‬،‭ ‬بأن‭ ‬الأسعار‭ ‬العالمية‭ ‬للسلع‭ ‬الغذائية‭ ‬تراجعت‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬ماي‭ ‬الماضي،‭ ‬للشهر‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬ وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬الشهري‭ ‬ل‭”‬فاو‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬مؤشر‭ ‬المنظمة‭ ‬للأغذية‭ ‬سجل‭ ‬157‭.‬4‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬ماي‭ ‬2022،‭ ‬بانخفاض‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬6‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬شهري،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤشر‭ ‬الذي‭ ‬يتتبع‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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