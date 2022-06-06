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سجل أنا مغربي

منذ 16 دقيقة
خذوا مفكرة وقلما وسجلوا: في أكتوبر 2022، سيرحل المنتخب الوطني للسيدات أقل من 17 سنة إلى الهند، للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. في نونبر 2022، سيكون المنتخب الوطني الأول رجال في قطر، للتباري على بطولة كأس العالم. وقبل كل هذه التواريخ، عليكم أن تدونوا أيضا، بأن فريقا اسمهأكمل القراءة »


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منذ 16 دقيقة


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