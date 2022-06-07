fbpx
الرياضة

30 درهما لمتابعة الأسود و”بافانا بافانا”

منذ 10 دقائق
الإصابة تبعد الحدادي عن التداريب ومزراوي جاهز انطلقت عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجنوب إفريقي، التي ستجرى بعد غد (الخميس)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا بقطر 2022. وتتم عملية سحب التذاكر من شبابيكأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة