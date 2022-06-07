الرياضة
30 درهما لمتابعة الأسود و”بافانا بافانا”
الإصابة تبعد الحدادي عن التداريب ومزراوي جاهز انطلقت عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجنوب إفريقي، التي ستجرى بعد غد (الخميس)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا بقطر 2022. وتتم عملية سحب التذاكر من شبابيكأكمل القراءة »
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