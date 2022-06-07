الرياضة
ريكبي آسفي بطلا للألعاب المدرسية
تمكن فريق الثانوية التأهيلية الهداية الإسلامية بآسفي، من التتويج بلقب البطولة الوطنية للألعاب المدرسية للريكبي في فئة الفتيان، بعد فوزه في المباراة النهائية على الثانوية التأهيلية المجد أنزكان أيت ملول، بحصة سبعة لصفر. وبسط لاعبو الفريق العبدي سيطرتهم على مجريات المباراة النهائية، التي جرت أطوارها بالسعيدية نهاية الأسبوع الماضي. ويضمأكمل القراءة »
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