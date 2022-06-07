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الصباح الفني

الدغوغي‭ ‬يغني‭ ‬‭”‬حبك‭ ‬عراسي‭”‬

منذ دقيقتين
مجذوب‭ ‬الدغوغي‭ (‬خاص‭) ‬
أصدر‭ ‬مجذوب‭ ‬الدغوغي‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة،ة‭ ‬طرحها‭  ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭”‬،‭  ‬بعنوان‭ “‬حبك‭ ‬عراسي‭”.‬ واختار‭ ‬الدغوغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أول‭ ‬أغنية‭ ‬يطرحها‭  ‬خلال‭  ‬2022،‭ ‬بأسلوب‭ ‬شبابي‭ ‬معاصر‭ ‬يمزج‭ ‬بين‭ ‬الأغنية‭ ‬المغربية‭ ‬والعراقية،‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬كلماته‭ ‬وألحانه‭ ‬أيضا،‭ ‬أما‭ ‬التوزيع‭  ‬فمن‭ ‬توقيع‭ ‬الموزع‭ ‬المغربي‭ ‬عادل‭ ‬الخليفي،‭ ‬وتمت‭ ‬مشاهد‭ ‬الأغنية‭ ‬تحت‭أكمل القراءة »


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