الصباح الفني
الدغوغي يغني ”حبك عراسي”
أصدر مجذوب الدغوغي أغنية جديدة،ة طرحها على قناته الرسمية على موقع “يوتوب”، بعنوان “حبك عراسي”. واختار الدغوغي أن تكون أول أغنية يطرحها خلال 2022، بأسلوب شبابي معاصر يمزج بين الأغنية المغربية والعراقية، علما أنها من كلماته وألحانه أيضا، أما التوزيع فمن توقيع الموزع المغربي عادل الخليفي، وتمت مشاهد الأغنية تحتأكمل القراءة »
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