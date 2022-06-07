الصباح الفني
قالوا
بلعياشي كتب المغني نعمان بلعياشي، تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “الشخص الوحيد الذي تحتاج أن يؤمن بك، هو أنت”. درابيل جاء في تدوينة نشرتها سكينة درابيل عبر خاصية “الستوري” عبر “واتساب”، “كن حذرا، فالعقرب الذي لدغك في يوم من الأيام لن يغيره الزمن ليصبح حمامة سلام”. القاطي كتب الممثلأكمل القراءة »
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