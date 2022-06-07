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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
بلعياشي كتب‭ ‬المغني‭ ‬نعمان‭ ‬بلعياشي،‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الشخص‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تحتاج‭ ‬أن‭ ‬يؤمن‭ ‬بك،‭ ‬هو‭ ‬أنت‭”.‬ درابيل‭ ‬ جاء‭ ‬في‭ ‬تدوينة‭ ‬نشرتها‭ ‬سكينة‭ ‬درابيل‭ ‬عبر‭ ‬خاصية‭ “‬الستوري‭” ‬عبر‭ “‬واتساب‭”‬،‭ “‬كن‭ ‬حذرا،‭ ‬فالعقرب‭ ‬الذي‭ ‬لدغك‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬لن‭ ‬يغيره‭ ‬الزمن‭ ‬ليصبح‭ ‬حمامة‭ ‬سلام‭”.‬ القاطي كتب‭ ‬الممثل‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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