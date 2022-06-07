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الرياضة

بقالي عريس ملتقى الرباط

منذ 5 دقائق
حطم الرقم القياسي للمنافسة وحقق أفضل إنجاز في السنة دون سفيان بقالي، العداء الأولمبي والعالمي المغربي، نفسه عريسا لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى، في دورته 13، التي احتضنها، أول أمس (الأحد)، مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد فوزه بسباق 3 آلاف متر موانع، أمام ألمع العدائين في تخصصه.أكمل القراءة »


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