أســــــرة
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< تحدث مقاومة الأنسولين عندما لا يستجيب الجسم للأنسولين جيدا ويكون الغلوكوز أقل قدرة على دخول الخلايا، إذ يواصل البنكرياس ضخ المزيد من الأنسولين لكن الغلوكوز يواجه صعوبة في الوصول إلى الخلايا، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. < لا تتعلق مقاومة الأنسولين فقط بمرض السكري، وإنما ترتبطأكمل القراءة »
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