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أسواق

نمو‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحلال

منذ 3 دقائق
توقع‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬أن‭ ‬تنمو‭ “‬صناعة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحلال‭” ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬2‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬2024،‭ ‬داعيا‭ ‬لاستغلال‭ ‬الفرصة‭ ‬التي‭ ‬يتيحها‭ ‬هذا‭ ‬الاقتصاد‭ ‬لتجاوز‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الراهنة‭.‬ وقال‭ ‬منصور‭ ‬مختار،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬المكلف‭ ‬بالعمليات،‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬بينت‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬تنامي‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحلال،‭ ‬داعيا‭ ‬لتكثيف‭أكمل القراءة »


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