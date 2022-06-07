أسواق
نمو في صناعة الاقتصاد الحلال
توقع البنك الإسلامي للتنمية أن تنمو “صناعة الاقتصاد الحلال” في العالم إلى 3.2 تريليون دولار بحلول 2024، داعيا لاستغلال الفرصة التي يتيحها هذا الاقتصاد لتجاوز الأزمات الاقتصادية الراهنة. وقال منصور مختار، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية المكلف بالعمليات، إن العديد من الدراسات بينت زيادة فرص تنامي الاقتصاد الحلال، داعيا لتكثيفأكمل القراءة »
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