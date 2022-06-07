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منذ 5 دقائق
بريد وقعت‭ ‬مجموعة‭ “‬بريد‭ ‬المغرب‭” ‬مذكرتي‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬البريد‭ ‬التونسي،‭ ‬وبريد‭ ‬موريتانيا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحديد‭ ‬وتفعيل‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬الموجهة‭ ‬لتوطيد‭ ‬علاقاتهم‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محاور‭ ‬التعاون‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقطاع‭ ‬البريد‭. ‬كما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬أيضا‭ ‬بتطوير‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة،‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والمهارات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والبريد‭ ‬الرقمي‭ ‬وخدمات‭ ‬التوزيع،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭أكمل القراءة »


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