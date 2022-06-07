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بريد وقعت مجموعة “بريد المغرب” مذكرتي تفاهم مع البريد التونسي، وبريد موريتانيا، من أجل تحديد وتفعيل أفضل الحلول الموجهة لتوطيد علاقاتهم الإستراتيجية في مختلف محاور التعاون المتعلقة بقطاع البريد. كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير خدمات جديدة، وتبادل التجارب والمهارات في مجالات الخدمات المالية والبريد الرقمي وخدمات التوزيع، إضافة إلى خدماتأكمل القراءة »
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