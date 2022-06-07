وطنية
“مرحبا 2022″… العبور الآمن
انطلقت رسميا، أول أمس (الأحد)، عملية العبور «مرحبا 2022»، التي تعتبر مناسبة سنوية كبرى لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن لقضاء عطلتهم الصيفية، خاصة بميناء «طنجة المتوسط « للمسافرين، الذي يستحوذ على أزيد من 50 في المائة من إجمالي حركة النقل عبر مضيق جبل طارق. وتتوقع السلطات المغربيةأكمل القراءة »
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