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عبيد تدخل عالم الإذاعة قررت الفنانة نبيلة عبيد خوض تجربة الإذاعة المصرية، من خلال برنامج أسبوعي، يحمل اسم “مع نبيلة عبيد” على الإذاعة المصرية، وسيتم تحديد مواعيده خلال الفترة المقبلة. ونشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة على حسابها الشخصي على “إنستغرام” وعلقت قائلة “أعلن لكم خبرا جديدا، لقد وافقت على فكرةأكمل القراءة »
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