الرياضة
علم طنجة يربح رهان الصعود
قاد عبد العلي العسري، اللاعب السابق لاتحاد طنجة، فريقه شباب علم طنجة للصعود إلى القسم الثاني هواة شطر الشمال الشرقي، بفضل هدف التعادل الذي سجله في مرمى اتحاد إمزورن في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني في نهائي السد لعصبة طنجة تطوان الحسيمة الذي احتضنه الملعب الكبير بطنجة مساء أولأكمل القراءة »
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