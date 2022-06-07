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الرياضة

الرجاء الإسماعيلي إلى مباراة السد

منذ دقيقتين
حقق الرجاء الاسماعيلي لكرة القدم النسوية فوزا كبيرا على نجم شباب الأطلس الفاسي، أول أمس (الأحد)، بالمركب الشرفي بأزرو، بأربعة أهداف لواحد، لحساب نصف نهائي مباراة السد لعصبة فاس مكناس، من أجل الصعود للقسم الوطني الثاني . وافتتح الرجاء الاسماعيلي التسجيل مبكرا عن طريق اللاعبة إكرام علاش، قبل أن تضيفأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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