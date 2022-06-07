الرياضة
تارودانت يحقق الصعود إلى الهواة
حقق اتحاد الشبيبة الرياضية لكرة القدم بتارودانت الصعود إلى القسم الثاني هواة، إثر انتصاره في الدورة قبل الأخيرة على ضيفه شباب الخيام بثلاثة أهداف لصفر، في الوقت الذي اكتفى فيه مطارده المباشر دفاع أمسرنات بالتعادل أمام مضيفه أجاكس تارودانت، مما وسع الفارق بينهما إلى أربع نقاط، قبل دورة واحدة لإنهاءأكمل القراءة »
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