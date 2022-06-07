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خريبكة تتوج مفتكر بالجائزة الكبرى
فوز “ماشية لجهنم” بجائزة لجنة التحكيم وتكريم الشوبي توج الفيلم السينمائي المغربي “خريف التفاح” للمخرج محمد مفتكر بالجائزة الكبرى للدورة الثانية والعشرين لمهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية. وفاز الفيلم التونسي “ماشية لجهنم” للمخرجة التونسية أسمهان الأحمر ،بجائزة لجنة التحكيم التي تحمل اسم السينمائي الراحل نور الدين الصايل، فيما عادت جائزةأكمل القراءة »
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