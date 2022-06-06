مقالات الرأي
الاقتصاد الدائري… كل شيء يمكن أن يتحول!
يمكن من استخدام أمثل للموارد وإطالة دورة حياة المنتجات وإعادة تدوير مكوناتها بقلم: عبد السلام الصديقي (*) لا شيء يضيع، كل شيء يمكن أن يتحول، هذا هو الدرس المستفاد من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي نشر أخيرا وثيقة تحت عنوان: “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياهأكمل القراءة »
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