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النصب باسم التجنيد

منذ 8 دقائق
عسكريان ينصبان باسم كولونيل بالقيادة العليا والفرقة الوطنية للدرك تسقط الفاعلين أحال قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسلا، الجمعة الماضي، على القاضي المكلف بقضايا التلبس، عسكريين، بعدما انتحل أحدهما صفة كولونيل بالمركز الإداري بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، ونصب على عدد من الراغبين في الولوج إلى سلك الجندية. ووجهتأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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