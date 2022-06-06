وطنية
اجتماعات المؤسسات المالية بمراكش
12 ألف مشارك في اللقاءات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي استقبلت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، برفقة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أخيرا، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية الأمينة العامة ونائبة رئيس مجموعة البنك الدولي والأمين العام لصندوق النقد الدولي. وأكد بلاغ للوزارة، أن اللقاء الذي جمع مسؤولي المؤسستين الدوليتينأكمل القراءة »
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