fbpx
الرياضة

الرجاء يرفض “ويكلو” الديربي

منذ 5 دقائق
استأنف عقوبات لجنة التأديب وفاز وديا على وفاء وداد رفضت إدارة الرجاء الرياضي إجراء الديربي المقبل لحساب الدورة 25 من البطولة الوطنية، أمام الوداد الرياضي، دون جمهور، وقدمت طلبا لاستئناف قرار لجنة التأديب. وأدانت اللجنة الرجاء بسبب أعمال الشغب التي عرفتها مباراة سريع وادي زم، بملعب الفوسفاط بخريبكة، والتي انتهتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة