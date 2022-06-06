الرياضة
الرجاء يرفض “ويكلو” الديربي
استأنف عقوبات لجنة التأديب وفاز وديا على وفاء وداد رفضت إدارة الرجاء الرياضي إجراء الديربي المقبل لحساب الدورة 25 من البطولة الوطنية، أمام الوداد الرياضي، دون جمهور، وقدمت طلبا لاستئناف قرار لجنة التأديب. وأدانت اللجنة الرجاء بسبب أعمال الشغب التي عرفتها مباراة سريع وادي زم، بملعب الفوسفاط بخريبكة، والتي انتهتأكمل القراءة »
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