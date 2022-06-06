اذاعة وتلفزيون
مشاهير
سابا في “سمك القرش” انتهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “سمك القرش”، بتعاون مع المخرج جاد شويري، وهو عمل من كلمات وألحان كريم ومانو وأمين نبيل. ومن جهة أخرى، قالت نيكول سابا إنه خلال الأيام المقبلة ستعلن مفاجأة لجمهورها تتجلى في عمل جديد في عالم السينماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا