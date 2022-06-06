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منذ دقيقتين
سابا في “سمك القرش” انتهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “سمك القرش”، بتعاون مع المخرج جاد شويري، وهو عمل من كلمات وألحان كريم ومانو وأمين نبيل. ومن جهة أخرى، قالت نيكول سابا إنه خلال الأيام المقبلة ستعلن مفاجأة لجمهورها تتجلى في عمل جديد في عالم السينماأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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