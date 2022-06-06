الصباح الفني
لحلو: “بضاض” قصة وفاء
تعتبر “بضاض” من بين الأعمال المسرحية، التي تم عرضها خلال الفترة الماضية وحظيت بنجاح وتجاوب من قبل الجمهور، لذلك سلط زكرياء لحلو، صاحب فكرتها والمكلف بالإدارة الفنية للعمل، الضوء عليها من خلال رسالة وجهها إلى متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”. ووصف زكرياء لحلو “بضاض” قائلا إنها قصة وفاء، كما قالأكمل القراءة »
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