الصباح الفني
سليمان: الدارجة المغربية ليست صعبة
تداول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات للمغنية المصرية كارمن سليمان، تحدثت فيها عن تجربتها مع الأغنية المغربية. وقالت سليمان، إن أغنيتها الأخيرة “حبك انت” والتي جمعتها بالمغني المغربي زهير بهاوي، لن تكون آخر أعمالها باللهجة المغربية، قبل أن تعبر عن سعاتها بنجاح الديو. وأوضحت سليمان خلال تكريمهاأكمل القراءة »
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