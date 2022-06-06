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الصباح الفني

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منذ 7 دقائق
محكمة‭ ‬تصنف‭ ‬النحل‭ ‬ضمن‭ ‬الأسماك قررت‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬تصنيف‭ ‬النحل‭ ‬قانونيا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬السمك،‭ ‬بهدف‭ ‬حمايته‭ ‬من‭ ‬الانقراض‭. ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الحكم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفعت‭ ‬مجموعات‭ ‬زراعية‭ ‬دعوى‭ ‬على‭ ‬مسؤولي‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬بهدف‭ ‬إدراج‭ ‬أربعة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬النحل‭ ‬الطنان‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الأنواع‭ ‬المهددة‭أكمل القراءة »


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