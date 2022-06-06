الصباح الفني
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محكمة تصنف النحل ضمن الأسماك قررت محكمة استئناف في كاليفورنيا أنه يمكن تصنيف النحل قانونيا على أنه نوع من السمك، بهدف حمايته من الانقراض. وجاء هذا الحكم، بعد أن رفعت مجموعات زراعية دعوى على مسؤولي الحياة البرية في الولاية بهدف إدراج أربعة أنواع من النحل الطنان في قائمة الأنواع المهددةأكمل القراءة »
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