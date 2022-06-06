الصباح الفني
القادري وحوار المحبة
تقاسمت السوبرانو سميرة القادري مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو لحفل فني أحيته بفرنسا، والذي بث خلال برنامج “أهل الفن” على قناة “ميدي 1 تي في”. وعلقت السوبرانو القادري على مقطع الفيديو قائلة “حوار المحبة، حوار بين الآلات الشرقية والأوركسترا الفيلارمونية بقيادة المايسترو تييري ويبر”. وتفاعل عدد منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا