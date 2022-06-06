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الصباح الفني

القادري وحوار المحبة

منذ 7 دقائق
تقاسمت السوبرانو سميرة القادري مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو لحفل فني أحيته بفرنسا، والذي بث خلال برنامج “أهل الفن” على قناة “ميدي 1 تي في”. وعلقت السوبرانو القادري على مقطع الفيديو قائلة “حوار المحبة، حوار بين الآلات الشرقية والأوركسترا الفيلارمونية بقيادة المايسترو تييري ويبر”. وتفاعل عدد منأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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