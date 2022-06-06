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هكذا تسلل كورونا إلى الوداد والمنتخب
لائحة المصابين ضمت العملود والجعدي وحيمود والناهيري كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، أن مسؤولا بجنوب إفريقيا حضر نهائي عصبة الأبطال الإفريقية أمام الأهلي المصري، الاثنين الماضي، كان وراء إصابة عدد من مسؤولي الوداد ولاعبيه بفيروس كورونا. وأصيب عضوان بالمكتب المسير للوداد بالفيروس، خالطوا المسؤول الجنوب إفريقي على هامش المباراة، لتنتقلأكمل القراءة »
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