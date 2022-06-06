fbpx
الأولى

هكذا تسلل كورونا إلى الوداد والمنتخب

منذ 7 دقائق
لائحة المصابين ضمت العملود والجعدي وحيمود والناهيري كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، أن مسؤولا بجنوب إفريقيا حضر نهائي عصبة الأبطال الإفريقية أمام الأهلي المصري، الاثنين الماضي، كان وراء إصابة عدد من مسؤولي الوداد ولاعبيه بفيروس كورونا. وأصيب عضوان بالمكتب المسير للوداد بالفيروس، خالطوا المسؤول الجنوب إفريقي على هامش المباراة، لتنتقلأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة