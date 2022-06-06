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حوادث

الحبس لـ19 حارسا للسيارات بفاس

منذ يوم واحد
وزعت ابتدائية فاس، مساء أول أمس (الاثنين)، عقوبات حبسية متفاوتة على 19 حارسا لمواقف عشوائية للسيارات بمختلف دروب وشوارع المدينة الجديدة، تراوحت بين الحبس موقوف التنفيذ لستة أشهر وثمانية أشهر حبسا نافذا، بموجب قرار صدر بعد شهرين من اعتقالهم ومتابعتهم وتأجيل محاكمتهم في 5 جلسات. وأدانت المتهمين الرئيسيين الثلاثة المعتقلينأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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