مجتمع
عودة السلع من مليلية
تعتكف السلطات المغربية على إعداد خطة ستفعلها في غضون الأسابيع المقبلة، للسماح بدخول السلع والبضائع الإسبانية من مليلية السليبة إلى الناظور، عبر المعبر الحدودي بني أنصار، ومنح تسهيلات للجالية في ما يتعلق بنقل الهدايا. وقال مصدر مطلع، إن جميع أنواع السلع والمشتريات القادمة من مليلية يمنع إدخالها إلى الناظور عبرأكمل القراءة »
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