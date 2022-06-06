أســــــرة
قشرة الشعر… المعاناة والإحراج
إهمال علاجها يؤدي إلى تساقط الشعر والتوتر يزيد حدتها يعاني كثير من الأشخاص مشكل قشرة الشعر المزمنة، التي تؤدي إلى الشعور بالإحراج، سيما أنها تكون واضحة سواء على فروة الرأس أو أثناء تساقطها فوق ملابس ذات ألوان داكنة. وخلافا لما يعتقد كثيرون أنه لا ينبغي غسل الشعر عدة مرات فيأكمل القراءة »
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