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حوادث

ملتحيان سطوا على شاحنة لنقل الأموال

منذ دقيقتين
نفذا العملية بتخطيط مع مدان بعشر سنوات سجنا غيابيا والدرك شن مداهمات بمديونة حالة استنفار قصوى تشهدها فرقة خاصة للدرك، لاعتقال أفراد عصابة، نفذوا سطو هوليودية استهدفت 140 مليونا من شاحنة لنقل الأموال، الأسبوع الماضي، على الطريق الرابطة بين تيط مليل ومديونة، إذ شنت حملة مداهمات لمنازل المشتبه فيهم، مستعينةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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