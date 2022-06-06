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مجتمع

شلـل بالمطـارات لـ5 أيـام

منذ 8 دقائق
يخوضه الإطفائيون والتقنيون والمراقبون ويتزامن مع عودة الجالية في إطار عملية”مرحبا” تتعطل وحدات الإطفاء وأبراج المراقبة بمطارات المغرب ابتداء من الأربعاء 15 يونيو إلى الاثنين من الشهر نفسه، لمدة خمس أيام قابلة للتمديد، بعد أن وصل المفاوضات بين المستخدمين والعمال والإدارة إلى الباب المسدود. وعقدت المكاتب الموحدة لإطفائيي المطارات وتقنييأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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