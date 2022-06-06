الصباح السياسي
مسؤولة عن مشروعية التمثيل الديمقراطي
المرزوقي: أستاذ القانون الدستوري أكد أن نزاعات الانتخابات تبت فيها المحكمة كلف المشرع المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية القوانين التنظيمية، والقوانين العادية ومراقبة انتخاب أعضاء البرلمان، والنظام الداخلي لمجلسي البرلمان، كما كلفها بالبت في الطعون الانتخابية، ومراقبة القوانين الداخلية للمجالس المحدثة بقانون تنظيمي، ومطابقة المعاهدات الدولية للدستور. وبخصوص موضوع الانتخابات، أكدأكمل القراءة »
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