الصباح السياسي
ضامنة شفافية الانتخابات
المحكمة أسقطت برلمانيا عن دائرة مديونة رغم توصلها بملتمس من خصمه بتراجع عن الطعن أسقطت المحكمة الدستورية هاشم أمين الشفيق، البرلماني عن دائرة إقليم مديونة، رغم توصلها بملتمس مسجل بالأمانة العامة لدى المحكمة المذكورة في 10 نونبر 2021، يحمل توقيع خصمه، أمين نقطى، يتراجع بواسطته عن الطعن المقدم. وأصدرت المحكمةأكمل القراءة »
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