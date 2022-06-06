fbpx
وطنية

الأحواض‭ ‬المائية‭ ‬تلجأ‭ ‬لاحتياطي‭ ‬حالة‭ ‬الحرب

منذ دقيقتين
عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬الماء‭ ‬رصدت‭ ‬خروقات‭       (‬أرشيف‭)‬
أثقاب‭ ‬مائية‭ ‬سرية‭ ‬أنشئت‭ ‬تحسبا‭ ‬لأي‭ ‬هجوم‭ ‬خارجي‭ ‬على‭ ‬السدود‭ ‬تم‭ ‬السطو‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ضيعات اكتشفت‭ ‬دوريات‭ ‬تابعة‭ ‬للمديرية‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬التجهيز‭ ‬سطو‭ ‬أصحاب‭ ‬ضيعات‭ ‬على‭ ‬أثقاب‭ ‬مائية‭ ‬عالية‭ ‬الصبيب،‭ ‬أنجزت‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصالح‭ ‬الأحواض‭ ‬المائية،‭ ‬تحسبا‭ ‬لأي‭ ‬هجوم‭ ‬خارجي‭ ‬على‭ ‬السدود‭.‬ وعلمت‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬السلطات‭  ‬لم‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة