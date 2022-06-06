وطنية
الأحواض المائية تلجأ لاحتياطي حالة الحرب
أثقاب مائية سرية أنشئت تحسبا لأي هجوم خارجي على السدود تم السطو عليها من قبل ضيعات اكتشفت دوريات تابعة للمديرية العامة بوزارة التجهيز سطو أصحاب ضيعات على أثقاب مائية عالية الصبيب، أنجزت منذ سنوات من قبل مصالح الأحواض المائية، تحسبا لأي هجوم خارجي على السدود. وعلمت “الصباح” أن السلطات لمأكمل القراءة »
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