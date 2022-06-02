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نصائح
< زيارات يعتبر قيام الآباء بزيارات مع الطفل إلى المتحف أو حديقة الحيوان، لاستكشاف العالم من حوله وللتعرف على أسماء وأشكال وأصوات الحيوانات المختلفة أمرا مهما. ويقول الخبراء في مجال التربية إن ذلك يساعد على تحفيز فضوله وتزويده بتجارب عملية واستكشاف البيئة من حوله من خلال منحه فرصة طرح الأسئلةأكمل القراءة »
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