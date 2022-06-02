أســــــرة
تأثيرات الإنجاب على العلاقة الزوجية
العلوي الأمراني قال إن الاهتمام أكثر بالطفل يثير انزعاج الزوج وصف مهدي العلوي الأمراني، اختصاصي نفسي ومعالج أسري نسقي ل”الصباح” العلاقة الزوجية بعد الإنجاب بالمتأرجحة، موضحا أن كل طرف يواجه تغييرات جديدة في علاقته بالآخر مع قدوم المولود الجديد. “أكيد أن الزوجة تولي اهتماما أكبر لطفلها، الأمر الذي يكون علىأكمل القراءة »
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