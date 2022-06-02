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وطنية

33‭ ‬ألف‭ ‬مليار‭ ‬تروج‭ ‬خارج‭ ‬البنوك

منذ 6 دقائق
زيادة‭ ‬بـ‭ ‬710‭ ‬ملايير‭ ‬بين‭ ‬مارس‭ ‬وأبريل‭ ‬الماضيين‭ ‬وتدهور‭ ‬مستوى‭ ‬الثقة‭ ‬لدى‭ ‬الأسر أشارت‭ ‬المعطيات‭ ‬المالية‭ ‬الأخيرة‭ ‬لبنك‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬التعاملات‭ ‬نقدا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬عرفت‭ ‬الودائع‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬تراجعا،‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭. ‬وتجاوز‭ ‬المبلغ‭ ‬الإجمالي‭ ‬للأموال‭ ‬المتداولة‭ ‬نقدا‭ “‬كاش‭”‬،‭ ‬عند‭ ‬متم‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭أكمل القراءة »


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