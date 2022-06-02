وطنية
33 ألف مليار تروج خارج البنوك
زيادة بـ 710 ملايير بين مارس وأبريل الماضيين وتدهور مستوى الثقة لدى الأسر أشارت المعطيات المالية الأخيرة لبنك المغرب إلى زيادة في حجم التعاملات نقدا، في حين عرفت الودائع لدى البنوك تراجعا، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية. وتجاوز المبلغ الإجمالي للأموال المتداولة نقدا “كاش”، عند متم أبريل الماضي،أكمل القراءة »
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