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وطنية

“حركة تصحيحية” داخل “البام”

منذ 4 دقائق
طالبت وهبي بالكشف عن طرق صرف أموال الحزب تشن جهات داخل الأصالة والمعاصرة، أطلقت على نفسها اسم «حركة تصحيح المسار للبام»، حملات منظمة من خلال إصدار بيانات، وتوزيعها على نطاق واسع بواسطة «الواتساب». ولم يظهر للحركة أثر خلال اجتماع فعاليات المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بضواحي سلا،أكمل القراءة »


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