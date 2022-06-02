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“النون والفنون” تطلق برنامج التكوين المسرحي
تنظم فرقة مسرح النون والفنون بالفقيه بن صالح، خلال يونيو الجاري ويوليوز وغشت وشتنبر، ورشات تكوين في المسرح ومهنه، لفائدة أطفال وشباب رواد دور الشباب، والمؤسسات التابعة للتعاون الوطني ب 16 جماعة حضرية وقروية بإقليم الفقيه بن صالح، تحت شعار “المسرح غادي يجي تال عندك». وتندرج هذه العملية الفنية الفريدةأكمل القراءة »
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