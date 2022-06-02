fbpx
اذاعة وتلفزيون

“النون والفنون” تطلق برنامج التكوين المسرحي

منذ 5 دقائق
تنظم فرقة مسرح النون والفنون بالفقيه بن صالح، خلال يونيو الجاري ويوليوز وغشت وشتنبر، ورشات تكوين في المسرح ومهنه، لفائدة أطفال وشباب رواد دور الشباب، والمؤسسات التابعة للتعاون الوطني ب 16 جماعة حضرية وقروية بإقليم الفقيه بن صالح، تحت شعار “المسرح غادي يجي تال عندك». وتندرج هذه العملية الفنية الفريدةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة