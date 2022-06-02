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رواق إيطالي بمعرض الكتاب
يحمل شعار “البحر الأبيض المتوسط… جسر بين الثقافات” قال المعهد الثقافي الإيطالي إنه سيخصص فضاء في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط للقاء بين المهتمين بالثقافة الإيطالية، وكذلك الذين يرغبون في استكشافها. وأوضح المنظمون أن المشاركة في المعرض هدفها “تبادل متعدد الثقافات سنة بعد سنة”، علما أن المعرض اكتسب مكانةً خاصةأكمل القراءة »
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